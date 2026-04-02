Más de un centenar de jóvenes participan en excursiones y actividades educativas para conocer la Serra de Tramuntana

Archivo - Escolares durante una excursión a la Serra de Tramuntana, en Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 136 jóvenes participarán entre estas vacaciones de Semana Santa y los fines de semana de abril y mayo en el programa 'Joves a la Serra- Primavera 2026', que contempla excursiones y actividades educativas para conocer la Serra de Tramuntana.

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha visitado este jueves el primer turno de la iniciativa, que se ha iniciado estos días.

"Lo que buscamos es que los jóvenes vivan la Serra, no solo que la visiten. Que la recorran, que la conozcan y que entiendan por qué tiene este valor. Estas estancias también sirven para que hagan grupo, se conozcan y compartan una experiencia que muchas veces recordarán toda la vida", ha apuntado el conseller.

El programa, según ha informado la institución insular en un comunicado, se desarrolla en la Serra de Tramuntana con excursiones y actividades educativas combinadas con dinámicas de grupo pensadas para favorecer la cohesión, la convivencia y el desarrollo personal de los participantes.

Durante las estancias, con 34 jóvenes en cada turno, se realizan salidas como una excursión al Puig de Maria, un recorrido hacia Lluc por el GR221 o una visita a Pollença con una subida al Calvari, así como gincanas, talleres y actividades colaborativas.

Las actividades se complementan con dinámicas educativas con el objetivo de dar a conocer los valores que motivaron la declaración de la sierra de Tramuntana como patrimonio mundial en la categoría de paisaje cultural de la Unesco.

El programa se organiza en cuatro turnos de tres días y dos noches: del 2 al 4 de abril para niños de 9 y 10 años; del 6 al 8 de abril para niños de 11 y 12 años; del 9 al 11 de abril para jóvenes de 13 y 14 años; y del 1 al 3 de mayo para jóvenes de 15 a 17 años.