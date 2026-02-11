Más de cuatro de cada diez profesores de la UIB son mujeres

Foto en la UIB del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia - UIB

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 42 por ciento del profesorado de la Universitat de les Illes Balears (UIB) son mujeres, mientras que entre los estudiantes de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), las mujeres representan el 22 por ciento.

Así lo ha destacado la UIB en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que la universidad ha conmemorado con varias actividades para visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia, denunciar las desigualdades y fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes.

Las científicas e investigadoras han participado en la tradicional fotografía que se hace este día de forma simultánea en el campus y en las sedes de Menorca, Ibiza y Formentera, con la participación de las mujeres que trabajan en ciencia, investigación y apoyo técnico.

Desde la UIB han señalado que a pesar de los avances en materia de igualdad, la presencia de mujeres en muchas disciplinas STEM todavía es minoritaria.

En este sentido, han apuntado que los datos muestran que las mujeres jóvenes continúan encontrando barreras simbólicas, culturales y estructurales que condicionan sus decisiones académicas y profesionales.

Este desequilibrio es especialmente notable en las ingenierías y en determinados ámbitos de las ciencias experimentales. Así, han subrayado que la UIB trabaja para revertir esta situación a través de iniciativas educativas y divulgativas como las programadas para el 11F.

En cuanto al profesorado, la proporción de mujeres (42 por ciento) se ajusta al criterio normativo de presencia equilibrada entre hombres y mujeres, según el cual ninguno de los dos tiene que superar el 60 por ciento ni ser inferior al 40 por ciento.

Esta situación contrasta con los datos del alumnado de los grados STEM que, según la Escuela Técnica Superior, cuentan con una presencia femenina del 22 por ciento con 362 mujeres y 1.285 hombres matriculados.

Según la UIB, esta cifra subraya la brecha de género en carreras técnicas, a pesar de las mejoras en algunas áreas como Edificación o Matemáticas.

En concreto, el grado en Edificación lidera con 109 mujeres (el 41,1 por ciento del total de estudiantes), seguido del grado de Matemáticas con 50 mujeres (32,5 por ciento).

En el otro lado se sitúan Ingeniería Electrónica Industrial y Automática con 46 mujeres (14,2 por ciento) e Ingeniería Informática con 81 mujeres (14,4 por ciento).

Igualmente, las dobles titulaciones presentan porcentajes similares (14,8 y 17,9 por ciento), mientras que Ingeniería Telemática llega al 18,7 por ciento.

En relación con el personal docente e investigador, según los datos recogidos sobre las categorías de profesorado, existe una distribución cada vez menos desigual entre hombres y mujeres en el ámbito académico, representando el 58 y 42 por ciento, respectivamente.

La presencia de mujeres se mantiene en el 42 por ciento en las principales categorías: 41,7 por ciento en mujeres titulares de universidad, 44,9 por ciento de titulares laborales, 41,7 por ciento de asociadas y 48,3 de profesoras sustitutas.

Las mujeres son mayoría en la categoría de ayudante doctor, una figura de contratación que, han remarcado, con la nueva ley del sistema universitario es esencial para reducir la temporalidad y facilitar la incorporación de personal docente e investigador de carácter permanente. En esta categoría hay contratadas 56 mujeres (53,3 por ciento) y 49 hombres.

En cambio, hay un volumen más grande de hombres catedráticos, ya que las mujeres representan el 29 por ciento del total. La UIB ha subrayado que esta cifra mejorará en los próximos meses con nuevas acreditaciones de catedráticas como Antonia Mas, Magdalena Payeras y Lucrecia Burges.