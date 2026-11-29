La candidata de Formentera al Senat, Neus Massanet, vota en las elecciones generales - FORMENTERA AL SENAT

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Formentera al Senat, Neus Massanet, ha animado a toda la ciudadanía a ejercer su derecho a voto en las elecciones generales de este domingo que, ha destacado, son "un día histórico" para Formentera, puesto que son las primeros comicios en los que la isla elige un senador propio.

Así lo ha subrayado Massanet esta mañana en declaraciones a los medios después de votar en el CEIP Mestre Lluis Andreu de Sant Francesc.

"Es un día especialmente importante para Formentera, será la primera vez que tendremos representación en el Senado y es un día histórico", ha celebrado. En esta línea, ha llamado a la participación "masiva" para "dar voz propia" a Formentera.