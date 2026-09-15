Mateo achaca la reducción de trenes de SFM en agosto a las obras en Son Rullan y avanza que intentará evitarlas

Archivo - Tren de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). - CAIB - Archivo

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha relacionado la reducción de las frecuencias de trenes de SFM durante el mes de agosto a las obras ejecutadas en los talleres de Son Rullan y adelanta que el Govern trabajará para que no se repitan.

El representante del Ejecutivo ha comparecido a petición de MÉS per Mallorca para responder ante la petición para evitar la rebaja de las frecuencias en el transporte público ferroviario durante los meses estivales.

Por este motivo, ha remarcado que el Govern pretende que el próximo verano se puedan cumplir los horarios "con plenitud" pero ha aclarado que, si estas intervenciones se tienen hacer en agosto por motivos de seguridad, se harán en agosto o "cuando corresponda".

Mateo ha subrayado que estos "ajustes de servicio" se hacen "históricamente" en verano y que en la anterior legislatura se hacían entre el 15 de julio y el 31 de agosto, mientras que este año se hizo solo en el mes de agosto.

El motivo sería que en este mes la demanda es menor y ha apuntado que las obras en Son Rullan, con un presupuesto de 25 millones de euros, eran de una "enorme complejidad", lo que "obligaba a la reducción".

En ese sentido, ha alegado que el Govern trabaja para "mejorar el servicio de SFM" y ha pedido disculpas a los usuarios del tren. Para ello ha recalcado que se dota a la empresa pública de "más inversión" para conseguir "más infraestructuras, más seguridad, más frecuencias y más medios".

MÉS per Mallorca ha hecho comparecer en el pleno del Parlament, a Mateo por "incumplir" el mandato parlamentario de mantener las frecuencias de tren el mes de agosto y reducirlas en un 52%. Una decisión que calculan que ha afectado a 700.000 usuarios, a pesar de que el Govern aduce poca demanda para suprimir servicios en toda la red.

Rosa ha señalado que se han suprimido dos de cada tres trenes entre Palma-Inca y uno de cada cinco entre Palma y Manacor y entre Palma y sa Pobla.

El diputado ha sostenido que las obras que han hecho reducir, "todavía más", las frecuencias de tren hace años que están planificadas y que se podría haber "disminuido las molestias" a los usuarios al reforzar el servicio del TIB, tal como ya propuso el Parlament.

"No lo ha querido hacer porque al Govern le dan igual los 700.000 usuarios del tren en agosto, si la gente no puede pagar dos euros por el litro de gasolina, si se encuentran con atascos o no encuentran aparcamiento", ha concluido Rosa.

Sobre la petición de reforzar el servicio del TIB, Mateo ha replicado que los técnicos "no lo han considerado" y ha recalcado que ya había líneas de tren con conexión con los autobuses.