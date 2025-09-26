Mateo apunta que el Gobierno "abre" la posibilidad a subir los umbrales de precios en la próximas ayudas al alquiler

PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha afirmado que el Gobierno central habría "abierto" la posibilidad de subir los umbrales de precios en las próximas convocatorias de las ayudas al alquiler.

El representante del Govern ha respondido de esta manera a preguntas de los medios sobre el escaso número de personas que en Baleares podrían optar a las ayudas al alquiler 2025, después de que este jueves se conociera que el límite de renta es de 900 euros mensuales.

El conseller ha explicado que este es uno de los asuntos que se han empezado a debatir en el borrador del próximo Plan de Vivienda 2026-2030 y ha indicado que en el Govern "defienden los intereses de los baleares".

En ese sentido, ha manifestado que apuestan por este incremento para que estas ayudas "alcancen al máximo de ciudadanos de Baleares" y los límites actuales ha considerado que "no son suficientes", por lo que ha expresado su esperanza en que sea posible.