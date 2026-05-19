Mateo confía en que la ampliación de 'Alquiler Seguro' consiga captar más viviendas pero no detalla cuántas

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reconocido que le "gustaría" que el programa 'Alquiler Seguro' lograra sumar más viviendas, destacando que las modificaciones realizadas van en esta dirección.

Así se ha expresado Mateo en el pleno del Parlament al ser preguntado por el diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, quien ha reprochado al conseller que anunciara entre 2.000 y 3.000 viviendas, a pesar de que el programa cuenta actualmente con 82.

"Nos gustaría que fueran más viviendas, evidentemente, por eso la ampliación", ha subrayado Mateo, aunque sin dar un número de inmuebles que se prevé que se incorporen.