Mateo insiste en la necesidad de seguir dialogando antes de concretar las ayudas para paliar los efectos de la guerra

Archivo - El conseller de vivienda, José Luis Mateos, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha insistido en la necesidad de seguir dialogando antes de concretar el decreto ley con las ayudas para paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio.

Así se ha expresado este jueves al ser preguntado acerca de qué medidas en materia de vivienda y movilidad, dos de sus departamentos, incluirá el paquete de medidas que el Govern quiere tener listo antes de Semana Santa.

"Nos pusimos a trabajar desde el primer momento para adoptar medidas que tengan que ver tanto en materia de vivienda como de movilidad. Y lo que estamos haciendo ahora es trabajar con los distintos sectores para ver con qué medidas podemos mejorar la situación", ha explicado.

En cualquier caso, ha considerado que adelantar el contenido de algunas de estas medidas o concretar la partida económica que se destinará a cada una de ellas antes de tenerlas cerradas sería "una irresponsabilidad".

Sí que ha insistido en que, a juicio del Ejecutivo autonómico, el paquete de medidas aprobado por el Gobierno central es "insuficiente" en lo que respecta a las ayudas para las empresas. Con mejores ojos, ha puntualizado, ven las rebajas fiscales anunciadas.

"Es cierto que el Gobierno ha adoptado ayudas y desde este Govern valoramos muy positivamente las que tienen que ver con la reducción de impuestos. Pero se quedan cortas en lo que se refiere a determinados sectores y al ámbito empresarial", ha subrayado.

Cuestionado específicamente por la posibilidad de que el decreto ley incluya medidas en materia de vivienda, Mateo se ha limitado a decir que el Govern sigue trabajando "sin parar" en su plan de choque.

"Y cualquier medida que pueda repercutir en facilitar ayudas o algún tipo de mejora en lo que tiene que ver con determinadas empresas va a repercutir en beneficio del ciudadano", ha zanjado.