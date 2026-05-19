Mateo niega una saturación generalizada en el transporte público: "Hay sobrepresión en determinadas líneas y horarios"

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PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha negado que el transporte público sufra una saturación generalizada, al considerar que solo existe "una sobrepresión en determinadas líneas y en determinados horarios".

"No hay, ni muchísimo menos, una situación problemática general de transporte público ni de caos", ha defendido el conseller en el pleno de este martes al ser interpelado por el diputado socialista Ares Fernández.

En este sentido, ha subrayado que es en esas líneas y horarios con más demanda en las que el Govern impulsará mejoras, entre ellas las anunciadas medidas para garantizar el acceso de los residentes al transporte público.

"Serán medidas viables y que entren dentro de nuestras competencias", ha dicho, aunque no ha concretado en qué podrían consistir las medidas, argumentando que se está trabajando en ellas.

Durante la interpelación, el responsable de Movilidad ha reivindicado que el transporte público se encuentra en una mejor situación que hace tres años y que, igualmente, "hay margen de mejora".

El socialista Ares Fernández, por su parte, ha lamentado que Mateo niegue que el transporte público sufre una "saturación y situación crítica". A su entender, si no reconocen esta "realidad", las medidas que se impulsen "no serán suficientes".

También ha reclamado que se ponga en marcha el servicio de fin de semana del metro del ParcBit, los trenes y buses nocturnos, así como la ampliación de los profesionales de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

"Baleares no necesita más excusas, necesita más gestión", ha exigido el parlamentario, quien ha concluido que la situación del transporte público "ha empeorado" en esta legislatura.