Mateo reprocha al PSIB más de 2.300 informes favorables a construir en áreas de prevención de riesgo entre 2015 y 2023

PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reprochado al PSIB que entre 2015 y 2023 se realizaron 2.347 informes favorables a construir en áreas de prevención de riesgo.

Así lo ha dicho el conseller este martes en la sesión de control al Govern a preguntas de la socialista Verónica Llufriu, quien ha acusado al Govern de poner intereses especulativos "por encima de la seguridad de las personas". "Este Govern del PP pasará su historia precisamente por hacerlo", ha criticado.