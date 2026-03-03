Mayor de 55 años y con estudios básicos: perfil de la mujer en paro en Baleares

Archivo - Una mujer entra a una oficina del SEPE. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mujer que está en paro en Baleares tiene estudios básicos y es mayor de 45 y, especialmente, y 55 años, según se desprende del informe 'Mujer y mercado de trabajo en Baleares', cuyas principales conclusiones ha avanzado este martes, con motivo de la conmemoración el domingo del Día de la Mujer, la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

Baleares, por otra parte, registra una brecha salarial, la diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres, del 8,7%, casi la mitad que la media nacional, que se sitúa en el 15,7%.

El archipiélago se sitúa sólo por detrás de Canarias en este dato que la consellera ha calificado como bueno, junto a los de temporalidad --15,7% y dos puntos por debajo de la media nacional-- y de parcialidad -- 15,9% y cinco puntos por debajo--. "Son buenos datos, pero no nos conformamos", ha añadido Cabrer.

Respecto al perfil de la mujer en paro en Baleares, la responsable de Trabajo del Govern ha explicado que se trata de personas estudios básicos mayores de 45 años y especialmente mayores de 55 años.

En cuanto al nivel de estudios, la mujer en Baleares alcanza titulaciones superiores por encima de los hombres y presenta tasas de actividad del 75% (2,6 puntos sobre la media nacional) y de ocupación del 68% (4,4 puntos por encima de la media nacional).