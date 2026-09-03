Los mayores de 65 años tendrán preferencia para acceder a las viviendas públicas del antiguo hospicio de Felanitx

Simulación de la futura promoción de viviendas públicas en el edificio del antiguo hospicio de Felanitx - CAIB

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las personas de más de 65 años de edad que acrediten al menos una década de residencia en Felanitx tendrán preferencia para acceder a alguna de las ocho viviendas públicas en régimen de alquiler que se construirán en el antiguo hospicio del municipio.

Se trata de la primera promoción de viviendas de alquiler que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) pone en marcha en el pueblo y la primera que impulsa en casi tres décadas, según ha informado el Govern en un comunicado.

La presidenta autonómica, Marga Prohens, ha colocado la mañana de este jueves la primera piedra de un proyecto que arrancará con una primera fase centrada en la demolición parcial y consolidación estructural del edificio. Contará con un presupuesto de 88.000 euros y un plazo de ejecución de medio año.

Las ocho viviendas públicas en régimen de alquiler, que costarán un total de 1,3 millones de euros, se construirán en la primera y segunda planta del antiguo hospicio de Felanitx, ubicado a la altura del número 3 de la calle Sant Alfons.

Todas las viviendas tendrán un dormitorio doble, baño, cocina y salón. También se rehabilitarán los antiguos espacios comunes para dotar al edificio de lavandería, cocina, comedor y salón. El resto del edificio, que seguirá siendo gestionado por el Ayuntamiento, mantendrá otro tipo de usos.

Las personas mayores de 65 años que acrediten al menos diez años de residencia en Felanitx tendrán preferencia a la hora de acceder a estas viviendas en alquiler.

"Ante las enormes dificultades que tienen muchos ciudadanos para acceder a la vivienda, las políticas públicas tienen que servir para ayudar a las personas que viven aquí, que han construido aquí su proyecto de vida y que quieren seguir viviendo en su pueblo", ha dicho Prohens.

Esta promoción está prevista entre las actuaciones que pueden beneficiarse del procedimiento para acelerar la tramitación de proyectos de vivienda pública mediante su declaración como inversiones de interés autonómico. Forma parte del plan de infraestructuras 'Illes en Transformació' y es una de las más de 1.500 viviendas públicas planificadas por el Ibavi.