La media de espera para acceder a la Renta Social Garantizada en Baleares baja hasta los 231 días en marzo

Archivo - La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tiempo medio que esperaron los perceptores en lista de espera para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga) en Baleares se ha reducido en los primeros meses de 2026, hasta una media de 231 días en marzo.

Así se desprende de una respuesta escrita de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en referencia a una pregunta del diputado socialista Omar Lamin.

En concreto, los días de media que esperaron las personas solicitantes para acceder a esta prestación en el segundo semestre de 2025 fue de 396 días. Mientras que la media de todo el año 2025 se situó en 382 días.

Desde la Conselleria han subrayado que la espera se ha reducido "considerablemente" durante los primeros meses de 2026, con una media de 231 días en marzo, y que se espera que continúe disminuyendo.