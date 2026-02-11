Los médicos de Baleares arrancarán la huelga el lunes con una concentración en Son Espases

Archivo - Concentración de los médicos frente a las puertas del Hospital de Son Espases contra el nuevo Estatuto Marco. - SIMEBAL - Archivo

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) ha convocado una concentración el próximo lunes, 16 de febrero, en las puertas del Hospital Universitario Son Espases, coincidiendo con el primer día de huelga convocada por el sector en contra del Estatuto Marco.

Igualmente, Simebal ha celebrado el elevado nivel de participación registrado en las asambleas informativas celebradas durante estas semanas en todos los hospitales de las Islas, organizadas para informar sobre la huelga médica nacional convocada en primera instancia del 16 al 20 de febrero.

Según han informado, la ronda de encuentros culminará con la última asamblea prevista en el Hospital Son Llàtzer, que se celebrará este jueves a las 08.30 horas.

Desde la pasada semana, Simebal-CESM ha desarrollado una ronda de asambleas reivindicativas para explicar a los facultativos los motivos de la convocatoria de huelga contra el actual Estatuto Marco.

Según sus reivindicaciones, es necesario avanzar hacia un Estatuto propio de la profesión médica que reconozca la singularidad de los facultativos, mejore su protección profesional y contribuya a la captación y fidelización de médicos, evitando así la sobrecarga laboral que sostienen y la fuga de profesionales.

Las sesiones, celebradas en los hospitales de Manacor, Inca, Son Espases, Mateu Orfila y Can Misses, así como centros de salud, han contado con una participación "muy elevada" lo que, para el sindicato, refleja el creciente malestar del colectivo médico ante la situación actual.

Además de la concentración en Son Espases el próximo lunes, han convocado otra protesta el viernes 20 de febrero, a las 12.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en Baleares. También durante los días de huelga los hospitales de las Islas realizarán concentraciones alternativas diarias a las 08.30 horas.