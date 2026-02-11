Los médicos de Baleares denuncian "tarifas indignas" en la sanidad privada y reclaman una "reforma profunda"

Archivo - Sanitarios, médico, enfermero, sanidad, hospital, Castilla y León, Sacyl. - JCYL - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib) ha denunciado públicamente las "tarifas indignas" de la sanidad privada y ha reclamado una "reforma profunda" del modelo.

A sus quejas se le suman el deterioro de la relación entre los médicos y las aseguradoras sanitarias privadas, una burocracia que "dificulta" el trabajo clínico y un modelo que "amenaza" tanto la calidad asistencial como la supervivencia del propio sistema privado.

Son las principales conclusiones extraídas del 'Estudio de los profesionales del sector de la medicina privada 2025', elaborado a partir de una encuesta a 236 médicos de Baleares y que ha sido presentado este miércoles.

Los profesionales sondeados, según ha informado el Comib en un comunicado, han descrito un escenario "crítico" y dominado por "honorarios obsoletos, cargas administrativas asfixiantes y pólizas de bajo coste que deterioran la atención al paciente".

El 90% de los médicos ha afirmado que las aseguradoras sanitarias privadas no favorecen la calidad asistencial, el 87% que las tarifas aplicadas con malas o muy malas y el 85% que el modelo de bajo coste tiene un impacto negativo.

Además, el 77,9% se ha mostrado insatisfecho o muy insatisfecho con el sistema y más del 70% ha valorado la relación entre los médicos y las aseguradoras como insuficiente.

El resultado, ha resumido el Comib, es que más médicos están alejándose del sector privado, lo que a su vez supone una mayor presión sobre la pública y deja un modelo que no es sostenible a corto plazo.

REPERCUSIÓN EN LOS PACIENTES Y EL SISTEMA PÚBLICO

El colegio profesional ha advertido que el deterioro del modelo privado no se queda en el ámbito profesional, sino que también tiene una repercusión directa sobre los pacientes y el sistema público.

En total ha identificado cinco riesgos principales, entre ellos el aumento de la presión asistencial en el sistema público o la existencia de un sector privado de "baja resolución" que deriva los casos complejos al IbSalut.

También la dificultad para retener médicos en las Islas, riesgos para la seguridad de los pacientes dado que los tiempos de consulta son insuficientes y una mayor dependencia de los grandes grupos sanitarios.

Ante todo ello, los médicos de Baleares han urgido a realizar una "reforma profunda" del modelo privado de Baleares con medidas como actualizar los baremos anualmente según el índice de precios de consumo (IPC) y la complejidad o reducir la burocracia para agilizar las autorizaciones clínicas.

También implementar modelos como reembolso o copagos responsables, revisar el nomenclátor con sociedades científicas y crear acuerdos específicos para especialidades tensionadas.