Los médicos de Baleares se suman desde este martes a la huelga de cuatro días contra el borrador del Estatuto Marco

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los médicos de Baleares harán huelga desde este martes y se suman así al paro general de cuatro días de duración para la aprobación de un Estatuto Propio que garantice la protección y el reconocimiento de la profesión médica.

El sindicato médico Simebal ha informado de que durante las jornadas de huelga se llevarán a cabo concentraciones diarias a las 08.30 horas en cada hospital de la comunidad.

Asimismo, este jueves está prevista una concentración, que sumará la tercera reivindicación, frente a la Delegación del Gobierno en Palma, a las 11.00 horas, a la que se sumará también el Colegio de Médicos.

La huelga nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz cuenta, de forma histórica, con el respaldo de todos los ámbitos representados de la profesión médica, desde los estudiantes, médicos en formación de especialidad, profesionales en activo, foros de la profesión médica y colegios.

Desde Simebal han lamentado cualquier posible incidencia que pueda perjudicar a los pacientes, y a su vez, han hecho un llamamiento a la participación y al respaldo social, así como a la posible difusión, para avanzar hacia un marco normativo que dignifique la labor sanitaria y garantice condiciones adecuadas para el ejercicio profesional.