Médicos del Mundo detecta casi 700 barreras para acceder a la sanidad en 2025, la mayoría administrativas e informativas

PALMA 21 Nov.

Médicos del Mundo ha registrado un total de 695 barreras para acceder a la sanidad en Baleares a lo largo del año 2025, de las que 304 han sido administrativas, 244 informativas, 65 culturales, 52 económicas y 30 físicas.

Este viernes viernes, la entidad ha organizado jornada '¿Sanidad universal? Barreras para el acceso a la sanidad pública en Baleares' en la Universitat de les Illes Balears, en la que ha dado a conocer estos datos.

En una nota de prensa, Médicos del Mundo ha alertado sobre las dificultades que "todavía impiden el acceso pleno" a la sanidad pública en las islas, especialmente para "las personas migrantes y otros colectivos en situación de vulnerabilidad".

De hecho, han incidido en que aunque el derecho a la salud está reconocido como universal, la realidad demuestra que "muchas personas en situación de vulnerabilidad encuentran obstáculos que les impiden recibir atención sanitaria en igualdad de condiciones".

En ese sentido, han subrayado que estas barreras "no son meras dificultades puntuales", sino "problemas estructurales" que afectan especialmente a "personas migrantes, mayores y colectivos socialmente vulnerabilizados".

Las barreras de acceso se manifiestan de distintas formas. En primer lugar, las barreras administrativas, derivadas de requisitos legales y administrativos, como la exigencia de empadronamiento y residencia superior a tres meses.

"Esto excluye a quienes no pueden cumplir estas condiciones por vivir en alquileres informales, en infraviviendas o directamente carecer de hogar. Esta situación se agrava en casos de especial vulnerabilidad, como menores y mujeres embarazadas, que deberían tener garantizada la atención sanitaria sin restricciones", han manifestado.

A ello se suma la "burocratización del derecho", que obliga a trámites adicionales para personas extranjeras, lo que "dilata injustificadamente el acceso".

Las barreras económicas también serían otro "factor determinante", dado que "muchas personas padecen pobreza farmacéutica" al no poder costearse medicamentos, asumir copagos del 40% o pagar facturas en urgencias, lo que genera "un efecto disuasorio y pone en riesgo la salud". A esto se añadirían gastos ocultos como transporte o productos sanitarios no cubiertos.

Asimismo, existen también barreras físicas, como la falta de centros sanitarios cercanos, horarios de atención restringidos y obstáculos arquitectónicos que "impiden el acceso a personas con movilidad reducida".

Estas limitaciones afectan especialmente a quienes "trabajan en condiciones precarias", sin posibilidad de ausentarse para acudir a una cita médica.

Por otro lado, las barreras informativas reflejan la "falta de información clara" sobre derechos y procedimientos, con una "ausencia de servicios de interpretación y la desinformación del personal administrativo", que en ocasiones "exige requisitos no previstos o niega el acceso injustificadamente". Esta situación se agravaría por "comportamientos racistas" y "violencia verbal" hacia personas migrantes y racializadas.

Finalmente, se encontrarían las barreras culturales que evidencian la "falta de sensibilidad" hacia las necesidades socioculturales de las personas, como la atención por profesionales del mismo sexo o la comprensión de prácticas religiosas. "La ausencia de mediación intercultural y la escasa formación del personal en perspectiva antirracista y de género perpetúan estas dificultades", han resaltado.

Por todo ello, la entidad advierte que estas barreras no solo "vulneran el derecho a la salud", sino que "generan consecuencias graves", como la "desatención de enfermedades crónicas, retrasos en diagnósticos y tratamientos, y deterioro de la salud mental por la sensación de exclusión".

Para revertir esta situación, la organización ha reclamado "medidas urgentes" a nivel estatal, como aprobar la Ley de Sanidad Universal, garantizar la atención a menores, embarazadas y urgencias, asegurar el acceso a medicamentos para personas vulnerables y desvincular el empadronamiento como único medio de prueba de residencia.

Asimismo, Médicos del Mundo Baleares ha subrayado la necesidad de actuar a nivel autonómico al garantizar servicios de traducción e interpretación y mediación intercultural en los centros sanitarios, reforzar los servicios sociales y el personal de trabajo social, desvincular el empadronamiento de la posibilidad de pedir cita, reconocer la validez de informes elaborados por entidades del Tercer Sector, abstenerse de crear procedimientos paralelos para personas extranjeras, formar al personal sanitario y administrativo en normativa y perspectiva antirracista y elaborar protocolos específicos para la atención a personas migrantes con enfoque de género y antropológico.

"Por todo ello, Médicos del Mundo ha solicitado acciones concretas para eliminar las barreras que hoy impiden el acceso efectivo a la sanidad pública, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad, dado que es vital que todas las personas, sin importar su situación administrativa o económica, entre otros factores, puedan ejercer este derecho fundamental", han puntualizado.