Medio centenar de docentes de secundaria de Baleares recibe formación en reanimación cardiopulmonar

Formación en RCP a docentes - CAIB

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 50 docentes -40 de Mallorca, seis de Eivissa y cuatro de Menorca- de Educación Secundaria de Baleares ha recibido formación en reanimación cardiopulmonar, según ha informado este viernes la Conselleria de Educación y Universidades.

La formación comenzó el pasado lunes y los profesionales inscritos tienen a su disposición material en la plataforma virtual y este viernes asisten, en el caso de Mallorca, a la sede del SAMU de Baleares; en el caso de Eivissa, al Hospital Can Misses; y en el caso de Menorca, al CentreBit, para completar la formación en una jornada presencial con una duración de seis horas.

Los instructores del 061 son los encargados de formar a los docentes, que durante el curso aprenden la maniobra de RCP. La formación virtual consta de dos horas que se pueden completar en horario libre y la presencial ha tenido lugar en las ubicaciones asignadas a cada isla, de 09.00 a 15.00 horas.

El curso certifica ocho créditos a los docentes que asisten y el objetivo es que los profesionales que lo completen puedan transmitir estos conocimientos a su alumnado en el centro educativo.

Esta formación responde a la necesidad de que los centros educativos estén preparados para reaccionar de manera adecuada ante problemas de salud que requieran una intervención inmediata.