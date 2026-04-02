Medio centenar de efectivos de los Bomberos de Mallorca estarán de guardia durante las festividades de Semana Santa

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, visita el parque de bomberos de Sóller. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 52 efectivos de los Bomberos de Mallorca estarán de guardia durante las festividades de Semana Santa.

Entre ellos habrá dos sargentos, dos técnicos, dos gestores de emergencia, 34 bomberos, dos rescatadores de montaña, un piloto y un operador de grúa, distribuidos entre la jefatura y los ocho parques de la isla.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitado este jueves a los efectivos del parque de Sóller que se encuentran de guardia para reconocerles su "profesionalidad y dedicación" durante estos días festivos.

Galmés, según ha informado la institución insular en un comunicado, las ha agradecido su "importante labor" y su "excelente trabajo" durante todos los días del año, un servicio "esencial para todos los mallorquines".

El presidente también ha destacado su vocación de servicio público, gracias a la cual Mallorca es "una isla con una seguridad pública garantizada y un entorno más tranquilo y protegido".

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, también han participado en la visita.