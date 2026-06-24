Medios aéreos y terrestres combaten un incendio agrícola declarado en Campos

Incendio agrícola en Campos - CAIB

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) combaten un incendio forestal declarado este miércoles en el municipio de Campos.

En la zona, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, están actuando un medio aéreo, cuatro bomberos forestales y un agente de medio ambiente.

Buena parte de Baleares, principalmente de Mallorca y Eivissa, siguen este miércoles en nivel máximo de peligro por incendios forestales.

La Conselleria ha pedido mucha precaución a la ciudadanía y ha recordado que está prohibido realizar quemas en las zonas forestales.