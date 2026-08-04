Las mejores imágenes de la recepción de la Familia Real en el Palacio de Marivent

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, a 4 de agosto de 2026, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España). - RAÚL TERREL / EUROPA PRESS

PALMA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Familia Real ha recibido la noche de este martes a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent de Palma en una nueva edición de su tradicional recepción de verano.

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Reina Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han saludado en los jardines del palacio a cada una de las 600 personas invitadas, que abarcan desde la política hasta la cultura o la empresa.

Estas son algunas de las mejores imágenes de la recepción estival de los Reyes captadas por el fotógrafo de Europa Press Raúl Terrel: