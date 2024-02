Memoria de Mallorca recuerda a víctimas de Guerra Civil y franquismo y avisa: "No podrán quitarnos la memoria"

PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Memoria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha recordado a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, en un acto con motivo del Día en recuerdo de éstas, en Alcúdia --también se han organizado en Palma, donde ha tenido lugar el acto central, e Inca--, y ha avisado a PP y Vox que "podrán derogar una ley --la de Memoria Democrática-- pero no podrán quitarnos la memoria".

En declaraciones a Europa Press, Oliver ha explicado que este domingo, con motivo del Día en recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, se han organizado actos en tres puntos de Mallorca, en concreto Inca, Alcúdia y Palma, donde ha sido el acto central de esta jornada de memoria, organizada por la Plataforma per la Memoria Democràtica, de la que forma parte Memoria de Mallorca.

En Palma, el acto, que ha comenzado a las 12.00 horas, en el Muro de la Memoria del Cementerio de la ciudad, ha consistido en la lectura de un manifiesto, a cargo de Cecilia Pedret, del Instituto de Antropología de Baleares, y la intervención de la jurista y especialista en Memoria Democrática Catalina Moragues. También, algunos familiares de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo han intervenido en el acto, en el que ha sonado 'Xeremiers des Prat', con sus parlamentos. Finalmente, ha tenido lugar la ofrenda floral.

El acto de Palma ha sido "muy participado y reivindicativo", como todos los celebrados este domingo para recordar a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, especialmente en 'Ciutat' al que fuera alcalde Emili Darder y al regidor socialista Alexandre Jaume.

En este sentido, la presidenta de Memoria de Mallorca ha lamentado que el Ayuntamiento de Palma no haya organizado el acto central de esta jornada de recuerdo, como venía ocurriendo desde hace años.

"Nos parece curiosísimo que una cuestión que no debería ser de partidos, sino de Estado, la derecha y la extrema derecha no lo vea así. Es muy triste que el Ayuntamiento de Palma, al que le mataron un alcalde, Emili Darder, y un regidor, Alexandre Jaume, diga que nadie les ha invitado al acto, cuando no es verdad y, además, son ellos quienes deberían organizarlo e invitar a víctimas y familiares", ha dicho Oliver, añadiendo que "esto muestra lo que son PP y Vox".

"Su silencio es gravísimo y supone una ofensa para víctimas y familiares", más aún, ha precisado Maria Antònia Oliver, "cuando el PP no está en los actos de memoria porque lo utiliza como moneda de cambio con Vox", tal y como evidencia que "quieren derogar la Ley de Memoria Democrática solo porque así se lo pide su socio de gobierno, pese a que este representa solo el 13% del electorado en las Islas".

"Nosotros queremos que todas las víctimas sean iguales, tal y como recoge precisamente la Ley de Memoria Democrática", ha insistido, haciendo hincapié en que PP y Vox "podrán derogar una ley pero no podrán quitarnos la memoria", menos aún cuando, ha concluido, "en los últimos años se ha avanzado muchísimo en esta materia y, además, la sociedad la ha integrado como algo que también es suyo".

Sí han participado en el acto central de recuerdo a las víctimas de Guerra Civil y franquismo, que ha tenido lugar este domingo en Palma, miembros tanto del PSIB-PSOE, como de MÉS y Podemos.