Menorca acoge la jornada precongresual del 25 Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria. - CAIB

MENORCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Menorca ha acogido la primera jornada precongresual del 25 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, organizada por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), bajo el lema 'Frontera Menorca: el territorio obliga a innovar'.

La consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Servicio de Salud y presidente del Congreso, Javier Ureña, han participado este viernes en esta jornada junto a José Soto, presidente de Sedisa; Jesús Sanz, presidente de ANDE; el presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y exconsejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, quien ha pronunciado la conferencia inaugural, así como el director gerente del área de Salud de Menorca, Bernardo Pax.

"La jornada ha defendido que la insularidad y la dispersión son también un motor de soluciones, como una mejor coordinación, el uso de la tecnología o nuevos modelos asistenciales, que al final son útiles para todo el sistema", han señalado desde el Govern.

"Lo hace desde una premisa: la falta de profesionales es un problema nacional, no insular, que afecta también a zonas rurales, servicios tensionados y especialidades con menor reconocimiento, y que obliga a pasar de cubrir plazas a construir proyectos profesionales y vitales que generen pertenencia", han añadido.

El 25 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que se celebrará del 10 al 12 de marzo de 2027 en el Palacio de Congresos de Palma, conmemora cinco décadas de trayectoria, liderazgo e innovación en gestión sanitaria.

A lo largo de estos 50 años, el Congreso ha reunido a más de 100.000 profesionales y se ha consolidado como un punto de encuentro de referencia de la Gestión Sanitaria en España.

Esta edición histórica se articula bajo el lema 'Salud 5.0: Creamos presente.Construimos futuro' e introduce el concepto de las fronteras de la salud, entendidas no como límites, sino como espacios de transformación donde confluyen innovación, conocimiento y nuevas formas de gestión.