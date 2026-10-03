Menorca contará con un punto de suministro de agua desalada para camiones cisterna - CAIB

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado el expediente de contratación de las obras para instalar un punto de suministro de agua desalada para camiones cisterna junto a la desaladora de Ciutadella.

La actuación permitirá disponer de la primera instalación de estas características en Menorca y facilitará la distribución de agua potable mediante vehículos de transporte, según ha destacado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en una nota de prensa.

El objetivo de las obras, con un presupuesto previsto de cerca de 485.000 euros, es ampliar la disponibilidad de agua desalada y favorecer la sustitución de las extracciones subterráneas por este recurso alternativo.

El transporte mediante camiones cisterna permitirá llevar el agua producida en la planta a puntos que necesiten esta modalidad de abastecimiento y contribuirá a reducir la presión sobre los acuíferos de la isla.

La Conselleria ha explicado que el proyecto contempla una instalación autónoma con dos puestos de carga, que permitirán llenar dos camiones cisterna al mismo tiempo.

El suministro procederá del depósito de agua producida de la desaladora y llegará al punto de carga mediante un nuevo sistema de bombeo y una conducción de aproximadamente 150 metros. La zona de suministro se ubicará en un espacio exterior diferenciado de las instalaciones de la planta.

Las obras incluirán la adecuación y pavimentación de la plataforma para los vehículos, la instalación de los equipos hidráulicos y eléctricos y la ejecución de los drenajes y del cerramiento.

Los usuarios autorizados accederán al servicio mediante tarjetas de identificación vinculadas a los vehículos y podrán seleccionar el volumen de agua que necesiten.

Asimismo, la instalación contará con equipos de medición para registrar las cantidades suministradas, así como con sistemas de telecontrol y videovigilancia.

Con esta actuación, el Govern busca avanzar en la diversificación de las fuentes de abastecimiento de Menorca y en el aprovechamiento del agua desalada para atender necesidades que no pueden resolverse únicamente mediante las conexiones existentes a las redes de distribución.

El nuevo punto de carga proporcionará una herramienta adicional para reforzar la seguridad del suministro y favorecer una gestión más sostenible de los recursos hídricos, ha concluido la Conselleria.