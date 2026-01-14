Menorca contará con un tercer vuelo a Madrid a partir de noviembre de 2026

Archivo - Aeropuerto de Menorca (Mahón). - CAIB - Archivo

El Ministerio de Transportes y Movilidad ha ampliado a tres el número de vuelos diarios que, por obligación de servicio público, deben operar la ruta entre Menorca y Madrid en los meses de invierno, entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo, según se recoge en la Orden Ministerial que modifica las obligaciones de servicio público vigentes.

Según han informado desde el Gobierno central, la modificación responde a la necesidad de incrementar este servicio en la ruta dados los altos niveles de ocupación también en temporada baja. De este modo, se amplían los mínimos exigidos en una frecuencia adicional cada día garantizando así, como mínimo, tres frecuencias todos los días de operación bajo obligaciones de servicio público, desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

"Con este refuerzo de la oferta, los usuarios y ciudadanos de Baleares tendrán disponibles tres vuelos de ida y tres de vuelta desde el aeropuerto de Maó a Madrid, garantizando la salida de Menorca a primera hora de la mañana y el vuelo de retorno a última hora de la tarde", han explicado. Por su parte, el resto de operaciones del día se ajustará a la demanda de servicio.

La Orden entrará en vigor en noviembre de 2026, cuando comienza el próximo periodo de efectividad de las obligaciones de servicio público una vez finalice el vigente contrato de servicio vigente que opera la ruta en régimen de exclusividad.

De esta forma, en el caso que el contrato actual contrato termine y no haya ninguna compañía aérea interesada en operar la ruta en régimen de libre acceso, se procederá a una nueva licitación en la que se contemplarán las tres frecuencias diarias exigidas por la modificación de las obligaciones de servicio público establecida en esta Orden.