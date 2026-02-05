Mercadona busca a 500 personas para trabajar este verano en Baleares: consulta condiciones y salario

Trabajador de Mercadona en una de sus tiendas. - MERCADONA

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercadona inicia este mes de febrero un proceso de selección para reforzar su equipo de Baleares de cara a la campaña de verano e incorporar cerca de 500 personas como personal de tienda y reparto en sus tiendas de Mallorca, Menorca e Ibiza.

En concreto, según ha informado la compañía en un comunicado, la campaña se dirige a las tiendas ubicadas en los municipios de Maó, Ciutadella, Palma, Calvià, Andratx, Inca, Sa Pobla, Alcúdia, Santa Margalida, Manacor, Cala d'Or (Santanyi), Sant Llorenç, Capdepera, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària des Riu.

Las ofertas están ya disponibles en su portal de empleo y los interesados pueden inscribirse directamente a través del sitio web. En las ofertas se describen las condiciones del puesto, como un salario de 1.734 euros brutos al mes para una jornada completa.

También destaca la formación específica que reciben las nuevas incorporaciones a la plantilla desde el primer día, lo que permite desempeñar sus funciones sin necesidad de experiencia previa.

Otro de los aspectos más valorados por los trabajadores de la compañía es la planificación horaria. Toda la plantilla de Mercadona conoce sus días libres y vacaciones con un año de antelación y, cada día 20, reciben el horario del mes siguiente para organizarse mejor.

Asimismo, la compañía facilita disfrutar de la jornada 5+2, que permite trabajar cinco días y descansar dos, con turnos rotativos de mañana y tarde y sin jornadas partidas.

Esta flexibilidad, ha subrayado la compañía, permite a los empleados organizar mejor su tiempo y adaptarse a las necesidades de la empresa durante la temporada alta.

Las nuevas incorporaciones pasarán a formar parte de un equipo con vocación de servicio al cliente y capacidad de mejora constante, asegurando que tanto clientes como empleados tengan una buena experiencia durante la campaña de verano.