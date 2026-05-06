MÉS acusa al Ayuntamiento de Palma de "perseguir y marginar" a los más de 200 residentes de la antigua prisión

Archivo - Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma, a 25 de febrero de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS ha acusado al Ayuntamiento de Palma de "perseguir y marginar" a las más de 200 personas que residen en la antigua prisión de la ciudad y que desde este miércoles cuentan con un plazo de cinco días para abandonar el inmueble de forma voluntaria.

De este modo se ha expresado el regidor ecosoberanista Miquel Àngel Contreras después de que el equipo de gobierno municipal ha anunciado que se han desestimado las más de 45 alegaciones presentadas contra el desalojo.

Tras tres años del PP al frente del Ayuntamiento, ha criticado, el balance en vivienda es "cero soluciones y más expulsiones". "En lugar de crear vivienda pública para las personas que más lo necesitan, les echan de la prisión", ha subrayado.

Pese a que son personas que viven "una situación límite" y que deberían encontrar "ayuda, acompañamiento y alternativas" por parte de las administraciones, el equipo de gobierno de Cort "solo les ofrece persecución, marginación y desesperanza".

LA VERSIÓN DE CORT

El Ayuntamiento de Palma ha dado cinco días a los residentes de la antigua prisión de Palma para que la desalojen voluntariamente antes de recurrir a los juzgados para forzar su salida.

Según ha informado el portavoz adjunto del Consistorio y regidor de Función Pública, Llorenç Bauzá, la Junta de Gobierno ha acordado notificar a los residentes su salida en un plazo de cinco días tras desestimar 45 alegaciones contra el desalojo.

En este sentido, Bauzá ha explicado que "ya se ha dado respuesta" a los requerimientos de los residentes, que tendrán hasta el lunes próximo para abandonar el edificio por su cuenta.

Por otra parte, el portavoz ha admitido que, de tener que resolverse por la vía judicial, no hay un plazo estimado para la salida de los moradores. "Son las vías judiciales quienes lo tienen que determinar", ha concluido.