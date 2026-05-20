MÉS acusa a Gálmés de "maquillar" los datos de plazas residenciales y de "vivir del trabajo" de la anterior legislatura

Las conselleras de MÉS per Mallorca en el Consell Insular, Rosa Cursach y Catalina Inés Perelló - MÉS PER MALLORCA

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al presidente insular, Llorenç Galmés, de "maquillar" los datos sobre la ampliación de plazas residenciales y de "vivir del trabajo" realizado en la anterior legislatura.

La formación ha puesto en duda los datos presentados por Galmés este martes y el relato político construido por el PP. En una nota de prensa, ha asegurado que todos los proyectos de residencias y ampliaciones anunciados por Galmés fueron "impulsados, proyectados o iniciados" durante la pasada legislatura.

En este sentido, MÉS ha celebrado que el PP haya dado continuidad a estas actuaciones, pero ha denunciado que el presidente insular "no haya sido capaz de impulsar ningún proyecto residencial público propio" en tres años de mandato.

La consellera insular de la formación Rosa Cursach ha criticado que el PP "intente presentar como una gran transformación aquello que en realidad es la culminación de proyectos heredados".

Según Cursach, las residencias de Son Martorell, Sant Llorenç, Bunyola, la reforma de La Bonanova o la Llar d'Ancians son actuaciones que ya estaban encaminadas durante la pasada legislatura. "Nos alegramos que no las hayan parado, pero esto no basta para hablar de un cambio de modelo", ha dicho.

Asimismo, la ecosoberasnista ha sostenido que las cifras anunciadas por el Consell mezclan plazas operativas con previsiones futuras y proyectos pendientes de ejecución o apertura.

La portavoz de MÉS en la institución insular, Catalina Inés Perelló, ha considerado que el gobierno insular "continúa sin una estrategia clara" para incrementar de forma sostenida el parque público de plazas residenciales y asistenciales.

"El modelo del PP continúa dependiendo excesivamente de conciertos y externalizaciones, en lugar de apostar decididamente para reforzar la red pública propia y garantizar una atención de calidad, universal y arraigada en el territorio", ha lamentado.

Perelló ha hecho hincapié en que Mallorca arrastra una falta estructural de plazas públicas para personas mayores y dependientes, así como "largas listas de espera que afectan centenares de familias".

Por ello, MÉS ha exigido al Consell que "deje de hacer autopromoción con proyectos heredados" y que presente un plan "real" de nuevas infraestructuras, equipamientos y recursos públicos para afrontar las necesidades derivadas del envejecimiento de la población.