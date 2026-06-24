MÉS acusa a Galmés de "sacrificar" las garantías ambientales para permitir el traslado de residuos de Eivissa

Archivo - La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al presidente del Consell insular, Llorenç Galmés, de "sacrificar" las garantías ambientales para posibilitar el traslado de residuos desde Eivissa.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han hecho referencia a una información publicada por el 'ARA Balears' en la que se señala que el Consell de Mallorca ha modificado las condiciones previstas inicialmente para permitir que los residuos lleguen a Son Reus "a granel".

Es una decisión, ha considerado el partido, que implica una "rebaja" de las exigencias ambientales asociadas al proyecto, que arrancará como una prueba piloto.

Para MÉS, esta decisión es "la prueba definitiva" de que el PP "ha dejado de defender los intereses de Mallorca para convertirse en el ejecutor de una operación que responde exclusivamente a su incapacidad de planificar correctamente la gestión de residuos en Eivissa".

La formación ha considerado "especialmente grave" que, ante las difucltades técnicas y logísticas que plantea el proyecto, la institución insular "no haya revisado su decisión sino que haya optado por rebajar las exigencias ambientales".

"Es un escándalo. El PP presentó esta operación como una actuación ejemplar y ahora descubrimos que, para poder ejecutarla, tiene que ir eliminando obstáculos y flexibilizando requisitos ambientales. Cuando la realidad no encaja con su propaganda, modifican las reglas del juego", ha criticado la portavoz de los ecosoberanistas en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló.

MÉS ha recordado que hace meses ya advirtió que la importación de residuos de Eivissa "responde al modelo contrario a los principios de proximidad y reducción de residuos" y de que puede acabar convirtiendo Mallorca "en el destino permanente" de los residuos generados en el resto del archipiélago.