MÉS acusa al Govern de irresponsable por no aprobar el decreto de taxi y VTC a una semana de expirar la moratoria

PALMA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al Ejecutivo autonómico de irresponsable por no haber aprobado en el Consell de Govern de este viernes el decreto del reglamento de taxi y de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

En un comunicado, la formación ha recordado que el próximo 22 de febrero expira la moratoria a la concesión de nuevas licencias para estos dos tipos de servicios de transporte.

El diputado Ferran Rosa ha censurado que el Govern siga sin dar certezas al sector ni aclarar cómo quedará la regulación después de que ya prorrogara la moratoria un año.

"Exigimos que Prohens dé una respuesta inmediata a las preocupaciones del taxi, que teme la salida de miles de licencias al mercado y más después de un dictamen del Consell Consultiu con consideraciones esenciales", ha afirmado.

El ecosoberanista ha insistido en que es una irresponsabilidad "jugar con el futuro de miles de familias" y ha exigido al Ejecutivo que prorrogue la moratoria o apruebe el decreto antes de que caduque la moratoria.