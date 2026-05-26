MÉS acusa a Martínez de gobernar Palma "para hacer negocio" y presenta resoluciones sobre vivienda, movilidad y turismo

MÉS acusa a Martínez de gobernar Palma "para hacer negocio" y presenta cuatro resoluciones sobre vivienda y turismo. - MÉS PER PALMA

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de gobernar la ciudad "para hacer negocio" y ha presentado en Cort cuatro propuestas de resolución sobre vivienda, movilidad y turismo.

Las iniciativas, registradas en el marco del Debate del Estado de la Ciudad, se centran en el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible, la calidad de vida urbana y la reducción de los impactos del turismo masivo, según han explicado los ecosoberanistas en un comunicado

En materia de vivienda, la formación ha reclamado que Palma sea declarada ciudad tensionada para reducir el precio de los alquileres, así como la creación de un impuesto municipal sobre viviendas de lujo e inmuebles deshabitados para ampliar el parque público y reforzar la oficina antidesahucios.

Asimismo, MÉS plantea frenar la eliminación de arbolado urbano "impulsada" por el gobierno municipal y poner en marcha un plan de corredores verdes que conecte barrios y equipamientos. La propuesta incluye ampliar las zonas peatonales y los carriles bici conectados con el transporte público y Bicipalma.

Por otra parte, la formación ha propuesto reducir "drásticamente" el número de cruceros que llegan a Palma.

Según MÉS, la ciudad se encuentra ante la disyuntiva de continuar un modelo "al servicio de intereses especulativos" o priorizar una ciudad pensada para que los residentes puedan vivir, trabajar y desarrollar sus proyectos de vida.

En este sentido, la portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Neus Truyol, ha advertido de que "cada vez hay más palmesanos que no pueden acceder a una vivienda" y que "cada vez más ciudadanos sienten que la ciudad les expulsa". "Estos hechos no son inevitables. Son el resultado de las decisiones políticas del alcalde Martínez y del PP", ha concluido.