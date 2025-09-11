MÉS acusa al PP de "marginar" el catalán con el incremento de categorías en castellano en los Premis Mallorca

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al PP de "marginar" el catalán ante la intención del Consell insular de incrementar el número de categorías en lengua castellana en los Premis Mallorca.

Ha sido durante el pleno de la institución insular que se está celebrando este jueves cuando, en respuesta a una pregunta formulada por el ecosoberanista Joan Llodrá, la consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha anunciado la medida.

A las categorías de poesía, ensaño y narrativa en castellano incorporadas en los dos últimos años se les sumarán las de textos teatrales y literatura infantil en la próxima edición, ha indicado MÉS per Mallorca en un comunicado.

"En solo dos ediciones, unos galardones que habían sido referentes para la cultura catalana pasan a ofrecer hasta cinco categorías en castellano, casi la mitad de la convocatoria", ha lamentado portavoz adjunto de los ecosoberanistas.

A su parecer, esta medida impulsada por el PP supone "un ataque directo a la lengua y una claudicación ante Vox". "Los Premis Mallorca habían nacido para prestigiar y fortalecer la creación en catalán, y ahora se han convertido en una herramienta para empequeñecerla y arrinconarla", ha añadido.

La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha recriminado que con esta medida se corte una "trayectoria histórica y coherente en defensa del catalán", dado que el incremento de los premios en castellano implica una "normalización institucional de la marginación de la lengua".

"No es una cuestión menor. Cuando la institución que debería defender nuestra lengua decide invertir recursos públicos en arrinconarla envía un mensaje muy claro: que el catalán no cuenta, que es secundario. Y eso es inadmisible", ha sostenido.

Por todo ello, los ecosoberanistas han exigido la suspensión inmediata de las nuevas categorías en castellano y la recuperación del "sentido original" de los Premis Mallorca.

También han reclamado que los recursos públicos se reorienten hacia proyectos o iniciativas que den visibilidad y fuerza al catalán, y que el Consell de Mallorca asuma el compromiso firme de hacer de la lengua propia "el eje central de sus políticas culturales".