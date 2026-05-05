MÉS acusa al PP de "querer desmantelar" del modelo comercial de Mallorca "por la puerta de atrás"

Archivo - La portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al PP de "querer desmantelar" el modelo comercial de la isla "por la puerta de atrás", con las enmiendas de PP y Vox registradas en el Parlament para agilizar la tramitación de proyectos de grandes superficies comerciales.

Los ecosoberanistas en el Consell han cargado contra el presidente insular, Llorenç Galmés, por su "silenciosa complicidad" ante estas enmiendas que, a su entender, suponen "un ataque directo" al Plan de Equipamientos Comerciales de Mallorca (Pecma) y a las competencias del Consell.

En un comunicado, MÉS ha denunciado públicamente que el PP está "pasando por encima" de la institución insular y de su autonomía, "imponiendo una agenda que desmonta los mecanismos de control urbanístico y ambiental que han garantizado hasta ahora el equilibrio territorial y la protección del pequeño comercio.

Según MÉS, las enmiendas permitirían reducir o evitar evaluaciones de impacto ambiental para grandes superficies y facilitar la tramitación a través de entidades colaboradoras urbanísticas (ECU). "No son una simple modificación técnica, sino una desregulación profunda del modelo comercial", ha criticado.

En esta línea, el partido ha remarcado que el Pecma es una herramienta clave para garantizar la cohesión territorial y la supervivencia del comercio local y ha acusado a los 'populares' de "intentar vaciarlo de contenido por la puerta de atrás".

La portavoz ecosoberanista en el Consell, Catalina Inés Perellló, ha arremetido contra Galmés por "no defender Mallorca ni sus competencias". "Está permitiendo que su partido las recorte y las vacíe de sentido", ha alertado.

A su entender, el Consell se convierte en "una simple correa de transmisión de PP y Vox" y, además, esta actuación "pone en riesgo el pequeño comercio, la cohesión de los pueblos y el modelo territorial de la isla".

Con todo, MÉS ha exigido la retirada de las enmiendas y ha reclamado que el Consell "recupere su papel institucional". "Mallorca no puede gobernarse desde el silencio ni desde la sumisión partidista", ha zanjado Perelló.