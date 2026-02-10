MÉS acusa al PP de "renunciar" a actuar contra la masificación pese al récord turístico de Mallorca

Archivo - La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha acusado este martes al PP de "renunciar" a actuar contra la masificación turística de la isla pese a haber alcanzado un nuevo récord de visitantes en 2025.

En un comunicado, Perelló ha calificado como "muy grave" que el gobierno del PP haya "pasado de prometer medidas valientes contra la masificación a admitir que no hará nada hasta el final de la legislatura".

Además, Perelló ha anunciado que su grupo apelará al conseller de Turismo en el pleno del próximo jueves sobre cuándo va el Consell a rebajar el límite de plazas turísticas anunciado "hasta tres veces" durante la legislatura del presidente 'popular' del Consell, Llorenç Galmés, y que "aún no se ha echo efectivo", según la portavoz.

La portavoz ecosoberanista ha añadido que las cifras son "claras" y que "hay más turistas que nunca y más presión sobre el territorio y la vivienda" por lo que la "desestacionalización no puede ser la excusa por no actuar".

AYUDAS PARA EL COSTE DE VIDA

Por otra parte, MÉS ha anunciado que en el próximo pleno la consellera Rosa Cursach preguntará las medidas del Consell para aliviar la carga fiscal de las familias por el incremento del coste de la vida en Mallorca.

La consellera ha advertido que Baleares tiene los gastos esenciales más elevados de todo el Estado, una situación estructural muy vinculada al precio de la vivienda, ha opinado.

Según datos de diversos informes como los de EAPN, FOESSA y el informe de gasto del consumidor de ROAMS y recogidos por MÉS un 40% de los habitantes de la isla tiene problemas para llegar a fin de mes.