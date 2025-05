MÉS acusa a Prohens de "hacer bueno a José Ramón Bauzá" con los "ataques al catalán" previstos en pacto de presupuestos

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa

MÉS per Mallorca ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de haber "conseguido hacer bueno a José Ramón Bauzá --quien fue presidente de Baleares en la legislatura 2011-2015--" con los "ataques al catalán" previstos en el acuerdo sellado entre PP y Vox para aprobar un nuevo proyecto de presupuestos autonómicos.

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario de MÉS, Lluís Apesteguia, quien ha calificado este viernes de "día infausto para la historia de Baleares", atendido el acuerdo sellado entre PP y Vox para aprobar un nuevo proyecto de presupuestos autonómicos que, en opinión del ecosoberanista, "bien podría ser un pacto de legislatura porque cambia de forma radical la gobernabilidad de esta tierra".

"Marga Prohens ha conseguido hacer bueno a José Ramón Bauzá", ha criticado Apesteguia, quien ha reconocido que "nunca" pensó "que diría esto de un presidente del Govern". No obstante, "los ataques de Prohens al catalán a través de este acuerdo con Vox son peores que los que llevó a cabo José Ramón Bauzá en la legislatura 2011-2015".

"Y no solo esto", para el ecosoberanista, "se está además ante un acuerdo que no solo va en contra de aquello que nos identifica como comunidad, como personas, si no que es un pacto racista, xenófobo y aporófobo, que va en contra de las personas que más necesitan de la ayuda de las administraciones; es un pacto antidemocrático, porque va en contra de la memoria de quienes lucharon por mantener la identidad de esta tierra y el retorno de la democracia".