MÉS advierte al PSIB de "medidas contundentes" si este martes no cambia su postura sobre la exoneración del catalán

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, antes de comparecer en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

"Un Pacte donde participa MÉS no puede permitir que no se garantice el derecho lingüístico a los ciudadanos", asevera Apesteguia

El coordinador general de MÉS exige al PSIB que "recapacite" con la exoneración del catalán en sanidad por "responsabilidad"

PALMA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertido al PSIB de "medidas contundentes" si este martes no cambia su postura sobre la exoneración del catalán en el proceso de estabilización en el sector sanitario.

En rueda de prensa este lunes tras la reunión de la Ejecutiva del partido, Apesteguia ha explicado que "no puede permitir que no se garantice el derecho lingüístico a los ciudadanos" con esta convocatoria en la que no se exige el catalán en determinadas categorías.

Desde MÉS han considerado que hay "margen de cambio" de estas convocatorias publicadas en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), pero "uno no puede negociar con quien no quiere negociar", ha dicho.

De todos modos, ha corroborado que "sobre la mesa" no está la posibilidad de salir del Pacte del Govern, aunque ha indicado que hay otras medidas. "No estamos jugando a las amenazas. La política no puede tener esa actitud como si fuese una partida de póker, nosotros estamos en política para que las cosas se hagan bien", ha dicho.