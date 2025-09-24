MÉS asegura que el decreto de proyectos estratégicos prevé un "subterfugio" contra la moratoria fotovoltaica

PALMA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha apuntado que el decreto ley de proyectos estratégicos contiene un "subterfugio" con el que los proyectos de energías renovables y paneles solares se podrían saltar la moratoria para instalar placas fotovoltaicas en suelo rústico.

Así lo ha indicado el portavoz de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa ofrecida este miércoles tras la Junta de Portavoces del Parlament, en la que ha mostrado su oposición a esta norma que se debe convalidar la próxima semana.

De ese modo, ha considerado que lo que pretende el Govern con el decreto es "engañar a la ciudadanía", dado que detrás de la retórica de esta implantación de la moratoria se esconde la posibilidad de crear las zonas de aceleración de energías renovables de Baleares (Zarib).

Apesteguia ha destacado que la tramitación de estas zonas no iría vinculada a la declaración de proyecto de interés general por parte de los Consells insulares, lo que "vulnera" una enmienda que introdujo MÉS sobre este asunto.

"Ni la moratoria es tan moratoria, puesto que una vez creada las Zarib se podrán autorizar parques fotovoltaicos en rústico y sus infraestructuras pero además se crea un mecanismo para que el Parlament se salte lo que dijo con esta enmienda hace unos meses", ha alegado.