MÉS asegura que "escucharán" la propuesta de confluencia de Rufián pero la rebaja a la categoría de "reflexión personal"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. - A. Pérez Meca - Europa Press

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha confirmado que "escucharán" la iniciativa del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre la creación de una confluencia de partidos de izquierdas y nacionalistas, aunque han apuntado que más que una "propuesta concreta" sería una "reflexión personal".

Así lo ha indicado el coordinador de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, al ser preguntado por este tema en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlament.

El dirigente ha argumentado que prestarán atención al planteamiento de Rufián, como lo hacen con cualquier debate que quiera proponer una persona desde "la óptica de la izquierda y del derecho a decidir de los pueblos que integran el Estado español" y ante el "preocupante momento del Estado".

No obstante, ha aclarado que en MÉS per Mallorca "no han recibido ninguna invitación" para formar parte de "ningún proceso, confluencia o coalición" y ha remarcado que si no lo tienen es porque "no existe".

Apesteguia ha subrayado que esta cuestión se tendría que discutir "colectivamente" porque para MÉS "las reflexiones y las luchas se tienen que tratar de manera colectiva".