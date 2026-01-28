MÉS carga contra PP y PSIB por su "sumisión" a Madrid y los responsabiliza de la infrafinanciación de Baleares

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Més per Menorca han cargado contra PP y PSOE por su gestión ante la propuesta de reforma del sistema de financiación, al considerar que son "sumisos" a sus partidos a nivel nacional y que nunca defienden los intereses de los ciudadanos de Baleares.

Así lo ha señalado este miércoles el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Por un lado, ha criticado que el PSIB "haga de comercial" de la propuesta del nuevo sistema de financiación que, a su entender, deja a Baleares en una peor posición que con el sistema actual.

Igualmente, Apesteguia ha afeado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que no se haya reunido con los partidos de las Islas para hacer un frente común y negociar la propuesta para mejorarla. "En el nuevo sistema que propone el PP no sale la palabra ordinalidad en ningún momento", ha lamentado.

En esta línea se ha pronunciado la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, quien ha subrayado que su formación siempre ha reclamado una buena financiación para Baleares, mientras que PP y PSIB "lo piden en función de quién gobierna en España".