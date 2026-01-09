MÉS celebra el desbloqueo de la reforma del sistema de financiación pero considera insuficiente la propuesta

Archivo - Vicenç Vida (i) y Lluís Apesteguia (d). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha celebrado el desbloqueo de la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque ha considera que la propuesta del Ministerio de Hacienda es insuficiente.

"Por fin se abre el melón de un modelo completamente obsoleto que hace demasiados años que priva a las comunidades autónomas de los recursos necesarios para sostener el Estado del bienestar", ha señalado el diputado ecosoberanista en el Congreso Vicenç Vidal.

Vidal ha calificado, sin embargo, la propuesta como insuficiente para Baleares, a pesar de que represente una mejora de 412 millones de euros para las Islas y contenga otros elementos como una mayor participación de las comunidades autónomas en la recaudación del IRPF o el IVA, una mayor autonomía fiscal y la creación de un fondo contra el cambio climático.

Por su parte, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Apesteguia, ha insistido en la insuficiencia de la propuesta, pero ha celebrado igualmente que se abra el debate. Apesteguia ha apuntado que para los ecosoberanistas el principio de ordinalidad es irrenunciable. "Si somos de los primeros a la hora de aportar, no podemos seguir siendo de los últimos a la hora de recibir", ha argumentado.

El portavoz de MÉS per Mallorca en la Cámara autonómica ha considerado como imprescindible que el nuevo modelo tenga en cuenta factores como la población flotante, el diferencial del coste de la vida o el crecimiento poblacional acumulado, "que condicionan de manera decisiva la prestación de servicios públicos", al tiempo que ha reclamado "un mayor peso de la insularidad".

Según han indicado en un comunicado, la formación analizará el texto definitivo que se ha presentado este viernes, momento en que se marcará la postura final del partido.

En cualquier caso, han reclamado a PP y PSOE que aprovechen esta apertura del modelo de financiación pensando en Baleares y no en aquello que les conviene como partido.

"MÉS per Mallorca trabajará para mejorar la propuesta y anima al resto de fuerzas políticas y a la sociedad civil de las Islas a trabajar de forma conjunta y coordinada", ha concluido.