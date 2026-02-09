MÉS celebra la subida de CHA pero lamenta los resultados globales en Aragón: "El PP depende más que nunca de Vox"

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha celebrado los resultados de Chunta Aragonesista en las elecciones autonómicas de Aragón, aunque ha lamentado los resultados globales, con un auge de Vox.

"El PP intenta copiar a Vox pero la gente elige siempre el original y no la copia, esto es lo que ha pasado en Aragón", ha subrayado el ecosoberanista este lunes en la rueda de prensa previa al pleno.

Por otro lado, ha celebrado los resultados de Chunta Aragonesista, que duplica su representación en el Parlamento autonómico, donde pasa de tres a seis diputados. "Demostrando que cuando se hacen bien las cosas y se ofrece una esperanza ligada a la realidad del territorio y a los problemas cotidianos, la ciudadanía responde", ha dicho.