MÉS censura que el Ayuntamiento de Marratxí transmita una "imagen de colapso" por 115 informes de vulnerabilidad

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Marratxí. - AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ - Archivo

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha recriminado al alcalde de la localidad, Jaume Llompart, que se mostrara "preocupado" y que se transmita una "imagen de colapso o situación excepcional" por 115 solicitudes de informe de vulnerabilidad, vinculadas a los trámites de la regularización de migrantes.

La portavoz de los ecosoberanistas en el Consistorio, Aina Amengual, ha señalado que Marratxí "ya ha afrontado situaciones mucho más exigentes" y lo ha hecho desde "la responsabilidad institucional", según ha indicado MÉS per Marratxí en una nota de prensa.

Durante la pandemia de la Covid-19, cuando MÉS formaba parte del equipo de gobierno y Amengual era regidora de Servicios Sociales, han resaltado que el Ayuntamiento tuvo que dar respuesta a una "emergencia social sin precedentes".

"El municipio activó recursos extraordinarios para hacer frente a una situación crítica. El Casal Solidari, con apoyo municipal, llegó a atender a 300 familias, al repartir 2.800 kilos de alimentos y 1.800 litros de leche, además de productos básicos como pañales o material de higiene", han destacado.

Paralelamente, el Ayuntamiento han recordado que tramitó subvenciones extraordinarias de 20.000 euros para garantizar el suministro de alimentos, en un contexto en que las peticiones de ayuda "se habían incrementado hasta un 300 por ciento".

Por eso, ha subrayado que en aquel momento la corporación local "no se quejó, actuó y asumió que esta era su responsabilidad" como administración más próxima a la ciudadanía.

"Si durante la covid se fue capaz de dar respuesta a una emergencia social de esta magnitud, no se entiende que hoy se presenten como un problema 115 informes de vulnerabilidad. Durante la covid, con una situación mucho más grave y con un incremento de demandas muy superior, el Ayuntamiento no reforzó estructuralmente la plantilla de Servicios Sociales", ha reivindicado.

Por eso, ha preguntado retóricamente qué habría pasado si la nueva administración local hubiera tenido que afrontar una situación como la pandemia, con "una emergencia social sin precedentes, si ahora se habla de colapso por 115 solicitudes".

Al mismo tiempo, la portavoz local ha alegado que este tipo de discurso "desvía el foco de lo que realmente es importante", puesto que, a su modo de ver, "no se puede señalar a las personas que necesitan ayuda, ni presentar estas situaciones como una carga". "El problema no son las peticiones, el problema es no querer asumir la responsabilidad de dar respuesta", ha defendido.

De igual modo, ha sostenido que estos informes permiten que las personas "salgan de la irregularidad" y "puedan acceder a derechos" pero también "asumir obligaciones", lo que, a su juicio, "favorece la convivencia y la cohesión social".

"Gobernar un ayuntamiento implica asumir estas situaciones. No se pueden ver como un problema ajeno, porque forman parte de las responsabilidades del cargo", ha argumentado.