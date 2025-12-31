MÉS cree que el cambio en Turismo evidencia un "fracaso político" y pide a Ginard que "pase de palabras a hechos"

Archivo - Portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha considerado que el cambio de conseller insular de Turismo evidencia "una falta de planificación y un fracaso político" y ha pedido al nuevo titular del área, Guillem Ginard, que "pase de las palabras a los hechos".

Así lo ha valorado la portavoz este miércoles, después que Ginard haya tomado posesión como conseller de Turismo en sustitución de José Marcial Rodríguez, que presentó su renuncia este martes.

Para Perelló, este cambio evidencia una "falta de planificación" desde el inicio de la legislatura y es la "constatación de un fracaso político" y de la "incapacidad" del presidente del Consell, Llorenç Galmés, para "gobernar con estabilidad y visión de futuro".

Igualmente, la ecosoberanista ha criticado la gestión en materia turística en lo que va de legislatura, considerando que se han hecho "anuncios sin contenido" y que la gestión "no ha estado a la altura de los retos de saturación y colapso".

"Esperamos que el nuevo conseller pase de las palabras a los hechos", ha reclamado, a la vez que ha lamentado que el equipo de gobierno no ha rebajado el techo de plazas turísticas, ha incrementado el gasto en promoción turística y ha actuado "con una preocupante laxitud" ante casos de oferta ilegal.