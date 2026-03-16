MÉS cree que el Govern y el Gobierno "llegan tarde" con las medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa.
Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - PARLAMENT - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 12:26
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PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerado que el Govern y el Gobierno de España "llegan tarde" con las medidas planteadas para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio.

"La gente hace semanas que paga la gasolina más cara", ha sostenido Apesteguia este lunes en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament, en la que ha considerado que "ya tendría que haber medidas" para sectores como el transporte o la agricultura.

Así, ha reclamado al Govern balear que impulse medidas de acompañamiento económico para las empresas y personas que "más lo necesitan" y que se apliquen bajadas de impuestos "indiscriminadas".

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