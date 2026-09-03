MÉS critica que el alcalde de Palma utilice la banda municipal en la concentración "partidista" sobre Ceuta

Archivo - El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, critica el fin de la colaboración entre el Ayuntamiento de Palma y el festival Febrer Negre tras ocho años. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha censurado este jueves el "uso partidista" de la banda municipal de música de Palma por parte del gobierno de Jaime Martínez en la concentración que tuvo lugar la pasada noche en apoyo a Ceuta, celebrado en la plaza de Cort.

La formación ha recordado en un comunicado que la convocatoria de ese acto partió de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero denuncia que PP y Vox convirtieron la protesta en "una movilización política claramente partidista".

El concejal de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha mostrado su solidaridad con la ciudadanía de Ceuta, así como con "el drama de las personas migrantes". "Lo que condenamos es que Martínez aproveche esta situación para hacer política de partido utilizando las instituciones y los recursos que son de todos", ha añadido.

"La banda municipal es Palma, no la banda sonora del PP, ni de la extrema derecha. Sus músicos son profesionales públicos y merecen todo el respeto. No es aceptable que Martínez los utilice como parte de la escenografía política del PP", ha insistido.

MÉS ha advertido de que detrás de los acontecimientos de Ceuta hay principalmente un "drama humanitario de terribles dimensiones" y ha recordado que Caminando Fronteras ha documentado 141 personas fallecidas durante la crisis iniciada el 30 de julio.

"Ésta debería ser una de las primeras cosas de las que habláramos cuando hablamos de Ceuta. Pero la derecha y la extrema derecha prefieren borrar a estas víctimas del relato y convertir el sufrimiento humano en combustible político para alimentar el odio y la confrontación", ha señalado Contreras.

Según esta formación, es de una "enorme crueldad" hablar de Ceuta ignorando el coste en vidas humanas y utilizar esta situación para construir discursos que señalan a los migrantes. "Ceuta y los ceutíes no necesitan himnos, necesitan solidaridad en forma de recursos públicos, responsabilidad y una respuesta humanitaria a la altura de las circunstancias. No necesitan una competición entre PP y Vox para ver quién genera más odio", ha advertido el concejal.

Finalmente, ha considerado "especialmente grave" que el Ayuntamiento "ponga recursos municipales y el alcalde se sitúe al frente de la convocatoria", por lo que se ha preguntado "¿dónde termina el Ayuntamiento y dónde empieza el PP?".