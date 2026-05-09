MÉS critica que Bestard opte por el coche y el barco en vez del avión para viajar a Menorca

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha considerado "especialmente grave" un desplazamiento en coche oficial y barco en lugar de en avión, más económico, del vicepresidente del Consell, Pedro Bestard, a Menorca.

Los ecosoberanistas se han referido a una información publicada este sábado por el diario 'Última Hora' y han criticado que se trate de una opción que supuso un gasto público "muy superior e incluyó también gastos de alojamiento para Bestard y su jefa de gabinete".

En un comunicado, MÉS ha señalado que este nuevo episodio desmonta completamente el argumentario de Bestard, que hasta ahora había justificado el uso continuado de vehículos oficiales apelando a una supuesta "economía de recursos".

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha afirmado que cada nueva información confirma que Bestard "ha normalizado el uso privado y discrecional de los recursos públicos, mientras el presidente Galmés mira hacia otro lado".

Perelló ha remarcado que si realmente el objetivo era asistir a un acto institucional en Maó, existían alternativas mucho más baratas, rápidas y coherentes con una administración que tendría que gestionar con rigor el dinero público.

En este sentido, la formación se ha preguntado "qué sentido tenía hacer centenares de kilómetros con vehículo oficial, pagar barco, combustible y hotel cuando había vuelos disponibles el mismo día".

Los ecosoberanistas también han cuestionado si el desplazamiento respondía realmente a una necesidad institucional o si, una vez más, se ha utilizado la estructura del Consell para facilitar desplazamientos de carácter personal o vinculados al entorno político y social del vicepresidente.