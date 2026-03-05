MÉS critica a Cort por gestionar el desalojo de la antigua prisión "sin garantizar alternativas habitacionales"

La portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, en una rueda de prensa. - MÉS PER PALMA

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado este jueves al Ayuntamiento por la gestión del desalojo de la antigua prisión por ser "improvisada e irresponsable" y por "no garantizar alternativas habitacionales" para los afectados.

En nota de prensa, MÉS ha asegurado que el gobierno municipal del PP ha iniciado estas acciones que afectan a unas 200 personas y que no cuentan con un alojamiento "digno" en una ciudad que "enfrenta una emergencia habitacional grave".

La formación ha reclamado que no se ejecute ningún desalojo sin que el Ayuntamiento haya concretado alternativas "reales" para los afectados.

La portavoz de MÉS en el Consistorio, Neus Truyol, ha reprochado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, la improvisación de los desalojos: "Lo que tendría que hacer es dar soluciones, no crear más problemas", ha señalado.

Truyol ha calificado de "desgobierno" la gestión del PP por "anunciar medidas sin tenerlas preparadas y luego correr a improvisar soluciones".

Además, los ecosoberanistas han recordado que colectivos sociales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad también han cuestionado la medida, advirtiendo que la falta de planificación puede agravar la situación de los afectados.

Por último, ha acusado al PP de priorizar otros intereses, como la masificación turística y la especulación inmobiliaria, por encima de garantizar el derecho a la vivienda de los residentes más vulnerables.