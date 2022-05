MÉS critica al Gobierno central por "menospreciar" las instituciones de Baleares con la ampliación de Son Sant Joan

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà.

PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reiterado este miércoles su rechazo a cualquier tipo de ampliación del aeropuerto de Palma "encaminada a absorber más tránsito aéreo" y ha criticado que el Gobierno central "menosprecie" a las instituciones y a la ciudadanía de Baleares en esta cuestión.

Según ha recordado la formación en nota de prensa, el Parlament ya se ha pronunciado en dos ocasiones contra la ampliación y ha pedido que cualquier intervención en Son Sant Joan "sea consensuada con el Govern".

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, ha destacado en este sentido que "resulta inexplicable que desde Madrid no se tenga en cuenta el rechazo social e institucional" y ha lamentado que el Gobierno central "no crea en la diversificación económica ni en el cambio de modelo, condenando al monocultivo turístico y la masificación".

Todo esto, han añadido, en un contexto de crisis económica y emergencia climática que hace "más necesario que nunca" que el Estado "recule en sus intenciones de seguir adelante con un proyecto que prevé un incremento del 14 por ciento del tránsito aéreo".