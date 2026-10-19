MÉS critica la "incapacidad de gestión" de Martínez en materia de vivienda, aparcamientos y equipamientos

El candidato de MÉS per Palma a la alcaldía, David Pujol, en rueda de prensa. - MÉS PER PALMA

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado este lunes al gobierno municipal por su "incapacidad de gestión" desde el inicio de la legislatura y ha reprochado al alcalde, Jaime Martínez, por no haber creado vivienda a precio asequible, equipamientos o aparcamientos.

Según ha informado el candidato de la formación a la alcaldía, David Pujol, en un comunicado, Martínez "encontró proyectos preparados" cuando asumió el cargo, pero "continúa sin ser capaz de acabarlos". En este sentido, le ha acusado de "anunciar mucho y ejecutar poco".

El ecosoberanista ha indicado que el alcalde "prometió la construcción de 1.200 viviendas, pero no ha hecho ni una". A esta situación se suma también el "estancamiento" del proyecto de Son Busquets, una "víctima de la parálisis entre el Gobierno central y el municipal".

Pujol ha destacado que Martínez sigue "anunciando viviendas que nunca llegan" mientras miles de familias no pueden pagar un alquiler o los jóvenes se ven abocados a dejar la ciudad

MÉS per Palma ha denunciado que en la anterior legislatura se iniciaron proyectos que se han "parado o ralentizado" en el mandato actual, como la rehabilitación de la fábrica Can Ribas para transformarla en un equipamiento cultural, la reforma de la plaza Mayor o las salas de ensayo para bandas musicales.

El candidato ecosoberanista ha señalado que al alcalde "solo le atraen las palabras 'turismo' y 'promotores inmobiliarios'", pero que "las necesidades y reivindicaciones de los residentes no las quiere escuchar".

Según ha recordado, Martínez prometió en 2024 la construcción de 26 aparcamientos con 4.000 plazas nuevas pero que "aún no se ha materializado la ejecución de los aparcamientos".

Por otro lado, MÉS per Palma también ha recordado los compromisos para comprar el cine Iris en El Vivero o el solar de Can Pesquet de Son Sardina para destinarlos a los servicios públicos. Pujol ha contrapuesto esta "parálisis" con la "velocidad demostrada" por el primer edil para comprar GESA e impulsar un proyecto turístico.

"Para los grandes proyectos turísticos siempre tiene prisa, pero para los equipamientos públicos y la vivienda todo son excusas", ha opinado.

MÉS exigirá en el próximo pleno la reprobación al alcalde, calendarios claros de ejecución, transparencia sobre los proyectos anunciados y explicaciones ante estos "incumplimientos".