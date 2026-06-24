MÉS critica una nueva convocatoria de plazas en la EMT en la que no se exige el conocimiento del catalán

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PALMA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado la publicación de una nueva convocatoria de plazas en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en la que no se exige que los aspirantes acrediten el conocimiento del catalán.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han hecho referencia a la convocatoria publicada el pasado 18 de junio en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) para la creación de cuatro nuevas plazas laborales.

Como en otras convocatorias de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, la SMAP y Emaya, han lamentado, el Ayuntamiento de Palma "ha dejado de pedir requisitos de conocimiento de la lengua catalana, lo que supone una grave discriminación hacia los ciudadanos que se expresan en la lengua propia e idioma oficial".

Según MÉS, esto mismo lleva sucediendo desde hace tres años. Solo en la EMT, de acuerdo con sus cálculos, ya se han convocado más de un centenar de plazas en las que el catalán "ha quedado rebajado a un simple mérito" mientras sí que se exige el conocimiento del inglés.

"Cuando el Ayuntamiento deja de pedir el catalán para trabajar de cara a la ciudadanía está transmitiendo que es prescindible atender a las personas en su lengua propia. Esto es un retroceso democrático e institucional y un grave ataque hacia el derecho a ser atendido en catalán", ha sostenido el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras.

La formación ha reclamado una rectificación inmediata y la incorporación del requisito del catalán en todas las convocatorias de empleo público con el fin de "garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía y reflejar la realidad sociolingüística de Palma".

"El PP usa las instituciones y las empresas públicas para desmantelar la normalidad lingüística y para convertir el catalán en una opción secundaria dentro de la administración", ha recriminado Contreras, quien ha vinculado estas decisiones con las alianzas que los 'populares' mantienen con Vox.

LA POLÉMICA DEL ORGULLO

MÉS per Palma también ha mostrado su preocupación por las declaraciones del equipo de gobierno municipal "contra personas y entidades vinculadas a la organización del Orgullo", lo que ha interpretado como "una nueva muestra de la deriva autoritaria que está adoptado el PP".

La formación ha considerado "especialmente grave" que el Ayuntamiento "lance acusaciones públicas contra personas o colectivos que han expresado su desacuerdo con la manera en la que el Ayuntamiento está gestionando la celebración" en lugar de tratar de "favorecer el diálogo y la participación".

"El PP está convirtiendo Cort en una institución que persigue activamente a cualquier persona o colectivo que manifiesta disconformidad con sus decisiones. Cuando una administración dedica más esfuerzos a señalar a los críticos que a escucharlos, el problema no es la discrepancia sino la manera de entender el poder", ha expuesto el regidor ecosoberanista.

Contreras ha sostenido que una administración democrática debe "aceptar la crítica como una parte natural de la vida pública" y ha rechazado la "utilización de la fuerza y la proyección institucional para construir relatos contra entidades sociales que simplemente ejercen su derecho a expresarse y a discrepar".

MÉS ha exigido al equipo de gobierno municipal que "abandone la estrategia de la confrontación permanente, recupere los canales de diálogo con las entidades sociales y respete el papel fundamental que estas desarrollan en la construcción de una ciudad más democrática, plural y cohesionada".