MÉS critica que Palma aspire a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 mientras "desaparecen" los conciertos escolares

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha reprochado al Ayuntamiento de Palma la "desaparición" del programa de conciertos escolares de la Banda Municipal de Música curso 2025-2026, mientras se impulsa la candidatura de Palma a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

De este modo, la formación ecosoberanista ha acusado al gobierno municipal del PP de "dejar a los niños de Palma sin música", después de que se aprobara en el Pleno la gratuidad de esta actividad.

En un comunicado, MÉS per Mallorca ha aseverado que ni en noviembre de 2025, ni en febrero de 2026 se han celebrado los conciertos que "tradicionalmente acercaban la música en directo a miles de niños de la ciudad".

El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha ironizado con que el regidor de Cultura, Javier Bonet, está "demasiado ocupado haciendo promoción turística y no garantiza la cultura musical a los niños".

"No solo han incumplido un acuerdo aprobado por unanimidad, sino que han hecho desaparecer una herramienta clave de democratización cultural. Es una decisión política y es muy grave", ha sostenido.

MÉS per Palma ha reclamado que el programa de conciertos escolares de la Banda Municipal se recupere "de manera inmediata, con carácter gratuito y dentro del calendario escolar habitual". También ha exigido que se respeten y ejecuten los acuerdos aprobados por el Pleno, porque, a su manera de ver, "la cultura no es un lujo, es un derecho y cuando se habla de niños, todavía más".

En noviembre de 2024, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad revertir el cobro de entradas en los conciertos escolares y restablecer la gratuidad.

"Un año después, la realidad es todavía peor porque no solo no se ha recuperado la gratuidad, sino que el programa no ha programado en ninguna de las dos fechas habituales del curso 2025-2026", ha subrayado.

En ese sentido, Contreras ha incidido en que esto "no es un retraso administrativo", sino una "eliminación de facto". "Miles de niños, especialmente de familias con menos recursos, se han quedado sin su primer contacto con la música en directo. Esta es la gestión de señor Bonet", ha mantenido.

Por estos motivos, ha recriminado al Consistorio que "no se puede aspirar a un reconocimiento europeo" mientras se "desmantelan" programas culturales "básicos" y se "incumple" los acuerdos del Pleno".

De este modo, ha reivindicado que la cultura "no puede ser solo un eslogan para aumentar la masificación" y ha defendido que tiene que ser "una realidad en las escuelas de Palma".

La formación ha advertido que eliminar los conciertos escolares "empobrece la oferta cultural pública, amplía la brecha cultural y vulnera el principio de acceso universal a la cultura". "Cuando el gobierno del PP incumple su palabra y deja a los niños sin música, falla a la ciudad", ha concluido.